Nova base do Samu agiliza atendimentos na Zona Leste

Por Jhon Silva

Publicada em 16/03/2026 às 16h25

O tempo entre o pedido de ajuda e a chegada do socorro pode ser decisivo em uma emergência. Para quem precisa de atendimento rápido, cada minuto conta, e é justamente para encurtar esse caminho que a zona Leste de Porto Velho passa a contar com uma nova base remota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), instalada junto à nova Unidade de Pronto Atendimento.

Segundo Jaime Gazola, a instalação da base representa um avanço importante para o atendimento pré-hospitalar no município

Além da estrutura de urgência e emergência da nova UPA, a presença da base do Samu fortalece a rede de atendimento e deve acelerar a chegada das equipes às ocorrências registradas na região. Com ambulâncias posicionadas mais próximas da população, a expectativa é diminuir o tempo de resposta e ampliar as chances de salvar vidas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a instalação da base representa um avanço importante para o atendimento pré-hospitalar no município. “Essa é uma região que fica a mais de 10 quilômetros da base central do Samu. A gente sabe que o tempo de resposta salva vidas e, com essa base mais próxima, conseguiremos chegar mais rápido às ocorrências e ampliar a capacidade de salvar vidas.”

De acordo com Mara Bastos, o posicionamento estratégico das equipes pode fazer diferença nos momentos mais críticos

A zona Leste concentra grande parte das ocorrências atendidas pelo serviço. Para quem está na linha de frente, a nova base ajuda a aproximar o atendimento da população que mais precisa. De acordo com Mara Bastos, enfermeira do Samu, o posicionamento estratégico das equipes pode fazer diferença nos momentos mais críticos. “As maiores ocorrências acontecem na zona Leste. Com uma base de apoio aqui, conseguimos chegar mais rápido à população que está na rua ou dentro de casa e precisa de socorro imediato.”

A base do Samu funciona junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Dr. José Adelino da Silva, que passa a funcionar na rua Colatina, nº 2031, bairro Marcos Freire.

É importante lembrar que a unidade básica continua funcionando no bairro Ulisses Guimarães com atendimento ambulatorial, enquanto na nova estrutura será realizado o atendimento de urgência e emergência.