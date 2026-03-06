Motociclista sofre fratura na perna após colisão com caminhão na RO-133

Por machadinhoonline

Publicada em 06/03/2026 às 08h30

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da RO-133 com a Avenida Getúlio Vargas, em Machadinho D’Oeste.

De acordo com as informações apuradas, a colisão resultou em ferimentos no condutor da motocicleta, que acabou sofrendo fratura em uma das pernas devido ao impacto.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve rapidamente no local para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento inicial, o motociclista foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A Polícia Militar também compareceu ao local do sinistro, realizando o registro da ocorrência e adotando as medidas necessárias para a apuração dos fatos.