Motoboy é assaltado por quatro criminosos na zona Sul de Porto Velho

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 02/03/2026 às 09h30

Um entregador de lanches de 33 anos foi assaltado na madrugada desta segunda-feira (02) por quatro criminosos na Rua Noroeste, bairro Castanheira, na zona Sul de Porto Velho (RO).



A vítima relatou que ao chegar no endereço da entrega de um lanche foi rendida pelos criminosos que saíram de um matagal.

O motoboy foi obrigado a ficar deitado no chão enquanto os assaltantes roubaram um aparelho celular, a quantia de R$ 200,00 e o lanche encomendado.



Policiais militares foram chamados, fizeram buscas na região, mas os ladrões não foram localizados.

