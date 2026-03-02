Vigilante é baleado ao evitar roubo de arma e trocar tiros com três bandidos

Por hora1rondonia.com

Publicada em 02/03/2026 às 09h00

Um vigilante de 29 anos ficou ferido após trocar tiros com três criminosos na tarde deste domingo (01), na Rua da Beira, bairro Aeroclube, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com as informações apuradas, o trabalhador estava de plantão no prédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) quando percebeu uma movimentação suspeita nos fundos do órgão público. Atento, ele observou o momento em que três homens armados se aproximaram pelo lado de trás da unidade com a intenção de roubar o revólver utilizado por ele durante o serviço.

Ao notar a aproximação dos suspeitos, houve troca de tiros. Durante o confronto, o vigilante foi atingido por dois disparos, sendo um no braço e outro na perna. Um terceiro tiro chegou a atingir o colete balístico, que evitou que o projétil causasse ferimentos mais graves na região do tórax.

Mesmo ferido, o vigilante conseguiu reagir, o que teria feito os criminosos desistirem da ação. O trio fugiu do local sem conseguir levar a arma ou qualquer outro objeto.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas na região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. O trabalhador ferido foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à UPA Sul, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele é considerado estável.