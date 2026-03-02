TRT-14 fortalece representatividade feminina no segundo grau

Por CCOM/TRT-14/Yonara Werri

Publicada em 02/03/2026 às 10h35

A Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) celebrou um marco importante em sua história com a aprovação unânime da promoção da juíza do Trabalho Ana Maria Rosa dos Santos ao cargo de desembargadora. A decisão, tomada em sessão plenária na sexta-feira (27), destaca o compromisso da Corte com a valorização da experiência, da diversidade e, em especial, da equidade de gênero.

A indicação da juíza Ana Maria, titular da Vara do Trabalho de Cacoal, foi feita pelo critério de antiguidade e será encaminhada à Presidência da República, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). A vaga surge com a aposentadoria do desembargador Osmar João Barneze.

Com 32 anos dedicados à magistratura, Ana Maria construiu uma sólida trajetória no primeiro grau, marcando sua atuação pela dedicação à Justiça do Trabalho na região Norte. Sua promoção representa um reconhecimento à sua experiência e contribuição para a instituição.

O presidente do TRT-14, Ilson Alves Pequeno Junior, ressaltou a relevância do momento institucional. "É um estágio de maturidade institucional presenciarmos um processo de acesso ao egrégio tribunal construído de forma republicana, abrindo as portas institucionais para a experiência forjada por diversos anos de atividade judicante no interior do estado de Rondônia. Isso oxigena a Corte com a pluralidade de escolas e experiências que nos é peculiar. A presença da Dra. Ana vem somar à presença marcante do corpo feminino da nossa Corte”, afirmou.

Em seu pronunciamento, Ana Maria agradeceu a confiança do colegiado e enfatizou a responsabilidade inerente ao cargo. “A promoção ao segundo grau significa mais deveres e mais compromissos. A magistratura não é poder, é responsabilidade. E é com essa consciência que me coloco à disposição desta Corte”, declarou.

Todos os desembargadores e desembargadoras enalteceram a trajetória da magistrada. A desembargadora Socorro Guimarães ressaltou a maturidade e responsabilidade que Ana Maria traz consigo. Já a desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, enfatizou a dedicação e liderança da juíza ao longo dos anos. O vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo destacou a pluralidade da experiência da magistrada, que atuou como servidora antes de ingressar na magistratura. A desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur lembrou a trajetória construída desde o início da carreira de Ana Maria.

O desembargador Shikou Sadahiro destacou a importância da ascensão de uma mulher ao segundo grau. "É importante destacar esse momento como homenagem a todas as mulheres que contribuem para o Poder Judiciário e para a Justiça do Trabalho", afirmou.

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT-RO/AC), Lucas Brum, enfatizou o equilíbrio institucional do TRT-14. “Temos uma Corte equânime, como todo tribunal deveria ser. A Resolução 240 do CNJ está claramente cumprida aqui. É um tribunal com presença feminina expressiva e equilíbrio de gênero.”

A promoção de Ana Maria Rosa dos Santos reforça o compromisso do TRT-14 com a valorização da experiência, da diversidade e da equidade de gênero, consolidando uma Corte reconhecida nacionalmente por sua atuação e desempenho institucional.