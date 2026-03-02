Por Assessoria

Publicada em 02/03/2026 às 10h02

Prefeitura de Rolim de Moura lança edital para eleição do CMDCA – BIÊNIO 2026/2028

imprensa Rolim de Moura2 de março de 20260 Comments

EDITAL DE ELEIÇÃO CMDCA – BIÊNIO 2026/2028

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Rolim de Moura/RO informa que está aberto o edital de convocação destinado à escolha das entidades da sociedade civil que irão compor o conselho, para eleição do biênio 2026/2028.

As organizações interessadas deverão realizar a inscrição conforme os critérios estabelecidos no edital, dentro do prazo estipulado.

O edital completo encontra-se disponível na secretaria executiva do CMDCA, localizado na avenida Salvador nº 4710, bairro Olímpico, na página da prefeitura e AROM.

Período de Inscrição: 06/03/2026 a 19/03/2026

Informações: Telefone: 69-98433-5097

Participe! Sua entidade é fundamental para fortalecer a defesa dos direitos das crianças e adolescentesem nosso município.

CMDCA – Rolim de Moura/RO

Gestão Comprometida com a Proteção da Criança e do Adolescente.