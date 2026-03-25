Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 17 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58
24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.355,02 cada
1.753 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.316,91 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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