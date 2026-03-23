Mais 5 municípios recebem mobilização da campanha Declare seu amor

Por TJ/RO

Publicada em 23/03/2026 às 16h23

Alto Alegre dos Parecis, Parecis, São Felipe D´Oeste, São Miguel do Guaporé e Seringueiras, municípios da Zona da Mata, receberam nos dias 18 e 19, a mobilização da campanha Declare seu amor, que sensibiliza os contribuintes a destinar 6% do imposto de renda para os fundos da criança (3%) e do idoso (3%). O próprio coordenador da Infância e do Idoso do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Isaias Fonseca, participou de reuniões, nas quais conversou com prefeitos, secretários, vereadores, contadores, comerciantes, representantes dos conselhos, entre outros componentes da comunidade a fim de esclarecer dúvidas, demonstrar o passo a passo e, sobretudo, os benefícios para os municípios a adesão à campanha.

“É uma maneira de deixar o imposto devido em nosso estado, beneficiando nossas crianças e idosos. Isso movimenta a nossa economia local e gera ainda mais impostos”, destacou Isaias Fonseca. O desembargador ressaltou que em 2025, Rondônia destinou 3 milhões aos Fundos quando o potencial é de 81,5 milhões de reais.

O potencial de cada município também foi destacado. Alto Alegre dos Parecis, por exemplo, tem mais de 93 mil reais, e teve a destinação de apenas um contribuinte em 2025, no valor de 648 reais. “Costumamos chamar esse contribuinte de beija-flor, pois fez a parte dele”, lembrou o desembargador. A mobilização ocorreu na Câmara Municipal da cidade, com a participação de diversos segmentos da sociedade, inclusive instituições que podem receber recursos do Fundo como a Apae e a Guarda Mirim. Adolescentes que frequentam essas entidades fizeram apresentações artísticas.

No município de Parecis, de pequeno porte, o potencial é baixo, 30 mil reais. No entanto, teve um único contribuinte que destinou 5 mil reais. “O potencial não é o limite, contribuintes de outros municípios de qualquer local do país pode fazer a destinação para Parecis”, exemplificou Isaias. O prefeito Marcondes Carvalho recebeu com otimismo a visita. “Acredito que com a publicidade e explicação sobre o projeto todos aqui vão declarar o seu amor”, disse.

Em São Felipe D´Oeste o potencial é de 73 mil, e também teve uma única doação de 900 reais. Durante a reunião realizada na câmara do município ele se identificou e recebeu o aplauso dos presentes. O vice-prefeito Edson Oliveira agradeceu o exemplo que, segundo ele, deve motivar outros cidadãos do município.

Dos cinco municípios o maior potencial é o de São Miguel, 487 mil 947 reais. Com destinação de quase três mil reais, feita por 4 contribuintes, percentualmente representa menos que outros municípios menores. “Cresce a nossa responsabilidade junto aos nossos clientes", admitiu a contadora Adélia Barreto. A magistrada do município, Sophia Veiga de Assunção comemorou o momento de diálogo. “É uma semente que precisa ser propagada para que possamos atender projetos sociais”, defendeu.

Por fim, o município de Seringueiras, cujo potencial é de quase 95 mil reais e teve destinação de 3 contribuintes, totalizando 1.400 reais, acolheu a mobilização do Declare no gabinete do prefeito, Armando Bernardo da Silva. Na reunião com representantes de diversos segmentos da sociedade, o município se manifestou disposto a mudar essa realidade.

O Declare seu amor, como explicou o desembargador, faz uma competição entre os municípios, premiando os que mais conseguiram destinar, em várias categorias, a fim de buscar uma melhor difusão e aproveitamento da lei. No ano passado a premiação aconteceu durante a Rondônia Rural show, o que deve ocorrer novamente, no dia 26 de maio, às 10 horas.

Servidores e Magistrados

Encerrando a semana de visitas ao interior do Estado, o coordenador da Infância do TJRO reuniu servidores e magistrados da Comarca de Ji-Paraná para buscar o compromisso de todos como multiplicadores da campanha, além da adesão na hora de declarar o imposto de renda.