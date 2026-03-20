Look de Marjorie Estiano viraliza e web relembra declaração de Selton Mello

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 10h47

A presença de Marjorie Estiano no Golden Globes Tribute Gala, realizado na última quarta-feira (18), repercutiu nas redes sociais por conta do visual escolhido pela atriz. O vestido, com uma fenda lateral marcante, foi amplamente elogiado por internautas.

Entre os comentários que ganharam destaque, um em especial viralizou ao citar o ator Selton Mello. “Independente da sua religião, faça uma oração hoje pela vida do Selton Mello”, dizia a mensagem, que rapidamente gerou curiosidade entre usuários.

A repercussão levou internautas a resgatarem uma declaração antiga do ator, feita em 2017 durante participação no programa ‘Altas Horas’. Na ocasião, Selton revelou que se apaixonou por Marjorie durante as gravações da série "Ligações Perigosas".

“Vou dar um depoimento. Trago verdades, Brasil! Eu me apaixonei pela Marjorie fazendo essa série (‘Ligações Perigosas’). E isso pode acontecer, a gente é humano, acontece. Não aconteceu nada, viramos grandes amigos Mas tenho uma admiração tão grande por ela”, disse o ator na época.

Ele ainda completou: “Acho ela a maior atriz da geração dela. E foi lindo fazer esse trabalho, porque eu estava apaixonado por ela, pelo trabalho que ela faz. Ela é uma cantora extraordinária. Ela é apaixonante”.

Apesar da repercussão, os dois mantêm apenas uma relação de amizade e já dividiram cena em outras produções, como o filme "Enterre Seus Mortos", em que interpretaram um casal.

Atualmente, Marjorie Estiano vive um relacionamento com o médico e escritor Marcio Maranhão, com quem está desde 2022. Discreto, o casal se conheceu nos bastidores da série "Sob Pressão", obra inspirada em livro do próprio Marcio.