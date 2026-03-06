Laerte Gomes solicita pavimentação da RO-133 no distrito de Estrela Azul, em Machadinho

Por Juliana Martins

Publicada em 06/03/2026 às 11h01

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa de Rondônia solicitando ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO) a adoção, com a devida celeridade, das providências administrativas e operacionais necessárias para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica da RO-133, no perímetro urbano do distrito de Estrela Azul, município de Machadinho d'Oeste, atendendo assim, a solicitação dos moradores durante reunião na localidade.



De acordo com o parlamentar, a rodovia é uma importante via de deslocamento para os moradores da localidade, sendo amplamente utilizada para o tráfego de veículos de passeio, transporte escolar, circulação de mercadorias e também para o escoamento da produção agrícola da região.



No entanto, a ausência de pavimentação no trecho urbano da RO-133 tem gerado diversos transtornos à população. Durante o período chuvoso, as condições da estrada se deterioram rapidamente, comprometendo a mobilidade, dificultando o acesso a serviços essenciais e aumentando os riscos de acidentes.



Já nos meses de estiagem, a intensa formação de poeira tem impactado diretamente a qualidade de vida dos moradores que vivem às margens da rodovia, causando problemas respiratórios e danos às residências e estabelecimentos comerciais.



Para o deputado Laerte Gomes, a pavimentação do trecho urbano da rodovia é uma medida necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança viária, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.



“O objetivo é proporcionar mais qualidade de vida para a população de Estrela Azul, garantindo uma via em melhores condições para quem precisa se deslocar diariamente, seja para trabalhar, estudar ou escoar a produção rural”, destacou o parlamentar.