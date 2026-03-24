Laerte Gomes se reúne com lideranças de Porto Velho e reforça compromisso com o trabalho no estado

Por Juliana Martins

Publicada em 24/03/2026 às 11h09

Na noite desta segunda-feira (24), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) promoveu um importante encontro com lideranças de Porto Velho, reunindo apoiadores do seu mandato, equipe da capital e convidados na zona leste da cidade.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou um balanço das ações já realizadas, destacou os trabalhos em andamento e ouviu atentamente as demandas e sugestões das lideranças presentes, fortalecendo o diálogo e a construção conjunta de iniciativas voltadas ao desenvolvimento do estado.

O deputado também fez questão de agradecer a expressiva participação do público presente. Em nome do chefe de gabinete, Cleiton Roque, e dos assessores Sheila Guaíra, Edson Soares e Léo Capixaba, ele estendeu seu reconhecimento a todos os assessores e às famílias que reservaram a noite de segunda-feira para participar do encontro.

“Fico muito feliz com a presença de cada um, com o apoio, a confiança e, principalmente, com a oportunidade de dialogar, ouvir e seguir trabalhando por Rondônia”, destacou o parlamentar.

O encontro reforça o compromisso de Laerte Gomes com a transparência, o diálogo e a busca contínua por resultados que atendam às necessidades da população.