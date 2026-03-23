Jean Oliveira fortalece agricultura e entrega 150 mil mudas de café a produtores de Alta Floresta

Por Ricardo Barros

Publicada em 23/03/2026 às 13h50

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira (MDB), realizou na sexta-feira (20) a entrega de 150 mil mudas de café clonal para produtores rurais do município de Alta Floresta D’Oeste e do distrito de Izidolândia. As mudas foram adquiridas por meio de emenda parlamentar do deputado e fazem parte das ações de fortalecimento da agricultura familiar e da cadeia produtiva do café na região da Zona da Mata.

Durante o evento, também foram entregues seis veículos para a Emater-RO, que irão reforçar o atendimento técnico aos produtores rurais, garantindo mais assistência técnica, acompanhamento das lavouras e apoio direto ao homem do campo.

Durante a solenidade, o deputado Jean Oliveira destacou a importância dos investimentos para o desenvolvimento da economia rural e agradeceu o apoio do Governo do Estado.

“Quero agradecer ao governador coronel Marcos Rocha por sempre ser parceiro do nosso mandato e por apoiar ações que fortalecem a agricultura familiar. Essas mudas de café representam aumento de produção, geração de renda e desenvolvimento para o nosso município e toda a região. E os veículos entregues para a Emater vão ampliar o atendimento aos produtores, levando assistência técnica e ajudando o produtor a produzir mais e melhor”, afirmou o deputado Jean Oliveira.

O presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio, ressaltou que os investimentos fortalecem o trabalho da instituição no campo. “A Emater trabalha diretamente com o produtor rural, levando assistência técnica, orientação e apoio para melhorar a produção. Esses veículos vão fortalecer nosso trabalho e permitir que nossa equipe atenda ainda mais produtores em toda a região”, destacou.

O vereador Álvaro Bueno também ressaltou a importância dos investimentos para Alta Floresta. “Essas mudas de café e os veículos destinados à Emater são investimentos muito importantes, pois fortalecem a agricultura, aumentam a produção e ajudam diretamente os produtores rurais do nosso município. Agradeço ao deputado Jean Oliveira por investir e apoiar a agricultura familiar”, disse.

A vereadora Tia Fia destacou a parceria que resultou nos benefícios para os agricultores. “Quem ganha com esse trabalho do nosso deputado Jean Oliveira é o produtor rural, que recebe incentivo, apoio e condições para continuar produzindo e gerando renda para o nosso município”, afirmou.

O gerente regional da Emater-RO na Zona da Mata, Paulo Henrique Custódio, explicou que os veículos irão melhorar o atendimento aos agricultores. “Com esses veículos vamos ampliar o atendimento, acompanhar mais de perto as propriedades e dar mais suporte técnico aos produtores, contribuindo para o desenvolvimento da cafeicultura e da agricultura familiar na nossa região. O deputado Jean Oliveira e o governador coronel Marcos Rocha são grandes parceiros do agronegócio”, finalizou.

A ação reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, que é uma das principais bases da economia de Alta Floresta D’Oeste e de toda a região da Zona da Mata de Rondônia.