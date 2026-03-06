Jean Mendonça cobra ao DER pela construção de ponte de concreto no rio “Três Cachoeira”

Por Luizinho Carvalho / espigaonews.com

Publicada em 06/03/2026 às 08h20

Esta semana o deputado Jean Mendonça (PL) esteve no DER/RO aonde se reuniu com diretores da autarquia, tendo como pauta principal a construção de ponte de concreto armado sobre o rio Três Cachoeira, localizado no Km 64 da RO 387 a chamada “Estrada do Pacarana”.

O pedido pela troca da ponte de madeira por outra de concreto foi feito pelo jornalista Luizinho Carvalho que demonstrou ao deputado a importância dessa obra para garantir o desenvolvimento socioeconômico da região de Boa Vista do Pacarana com o surgimento de inumeras lavouras de grão.

“Essa é a única ponte de madeira que restou na RO387 entre o trevo do Itaporanga ao Pacarana, a sua substituição por uma passagem de concreto é a garantia para que a “Fronteira Agrícola” que avança na região possa manter a chegada dos insumos e a retirada da produção”, afirmou o jornalista.

Ao se certificar da situação o deputado Jean Mendonça de pronto se colocou a disposição e tomou as iniciativas para acionar o DER/RO pela troca urgente da velha ponte de madeira no rio Três Cachoeira por outra de concreto, e assim garantir a trafegabilidade com segurança pelo local.

“Estivemos no DER e buscamos as informações complementares junto a equipe técnica para documentar a nossa reivindicação para atender a população, frente à crescente demanda de produção que começa a surgir na região do Pacarana com as lavouras de: Soja, milho e café”, pontuou o deputado Jean.

“Estamos aqui reafirmando o nosso compromisso com a população do Pacarana e comunidades vizinhas que utilizam a rodovia 387, a nossa parceria para juntos buscarmos a construção dessa ponte de concreto para garantir a todos os seus usuários o direito de ir e vir”, citou o deputado Jean Mendonça.