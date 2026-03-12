Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 08h30

A realização da 9ª Feira de Indústria e Comércio de Pimenta Bueno (FICOP) foi tema de agenda institucional realizada na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC). O deputado estadual Jean Mendonça esteve no órgão para tratar da destinação de recursos e da construção de parcerias voltadas ao fortalecimento da estrutura do evento.

Durante a reunião, o parlamentar conversou com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Lauro Fernandes, e com o secretário adjunto, Francisco Parentes. Também participaram do encontro o vereador Guilherme Gaspari, o presidente da ACIPB/CDL, Edmar Cosmo, e o secretário executivo da entidade, Valteir Cruz.

Na ocasião, foi solicitado apoio do governo estadual para garantir as condições necessárias à realização da feira. A iniciativa tem como objetivo ampliar a estrutura do evento e assegurar sua continuidade no calendário econômico do município.

Segundo o deputado, a FICOP vem se consolidando como um espaço importante para a promoção de negócios na região. O evento funciona como vitrine para micro e pequenos empreendedores e também para empresas já estabelecidas, contribuindo para a movimentação do comércio e para a geração de empregos.

De acordo com o parlamentar, a feira representa um instrumento de estímulo ao desenvolvimento econômico local, reunindo setores produtivos e incentivando a circulação de renda no município. A articulação institucional busca assegurar que a próxima edição do evento mantenha sua capacidade de atrair empresas e fortalecer o ambiente de negócios em Pimenta Bueno.