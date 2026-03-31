Israel anuncia que vai ocupar sul do Líbano e destruir casas após a guerra

Mesmo após terminar sua guerra contra o grupo terrorista Hezbollah, Israel ocupará militarmente a maior parte do sul do Líbano e destruirá casas na região da fronteira entre os dois países, anunciou nesta terça-feira (31) o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.
Israel vem atacando o Líbano na esteira da guerra no Oriente Médio e diz alvejar o Hezbollah, que é financiado pelo Irã e voltou a atacar o norte de Israel.
"Ao final da operação, as Forças Armadas de Israel se estabelecerão em uma zona de segurança dentro do Líbano, em uma linha defensiva contra mísseis antitanque, e manterão o controle de segurança sobre toda a área até o rio Litani", disse Katz em uma declaração em vídeo publicada por seu ministério.
Segundo Katz, a ocupação durará até depois das operações contra o Hezbollah. O ministro não deu um prazo específico, mas disse que, no período, todas as casas de vilarejo na faixa do sul do Líbano perto da fronteira com Israel serão demolidas, seguindo um modelo adotado por Israel na Faixa de Gaza.
"Todas as casas nas aldeias adjacentes à fronteira no Líbano serão demolidas de acordo com o modelo de Rafah e Beit Hanoun em Gaza", disse. Katz afirmou ainda que centenas de milhares de libaneses deslocados serão "completamente impedidos" de retornar no período.
A justificativa do ministro é criar uma "faixa de segurança" até que o norte de Israel, que faz fronteira com o Líbano, esteja seguro.
