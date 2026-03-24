Investimentos agrícolas do deputado Alan Queiroz fortalecem trabalho do produtor rural em Jaru

Por Jorge Fernando

Publicada em 24/03/2026 às 10h48

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) tem realizado importantes investimentos voltados ao fortalecimento da produção rural no município de Jaru, com a entrega de maquinários essenciais para os agricultores da região. A pedido da liderança de Jaru, Vanda Mamedio, o parlamentar entregou uma carreta basculante de 6 toneladas, uma grade niveladora com controle remoto de 28 discos e uma plantadeira/adubadeira de duas linhas, totalizando R$ 200 mil.

Com os recursos destinados, os maquinários já estão em pleno funcionamento, auxiliando os produtores nas atividades do dia a dia e garantindo mais eficiência no campo. A ação demonstra o compromisso em atender demandas reais, promovendo melhorias que impactam diretamente na produtividade e na qualidade de vida das famílias que vivem da agricultura.

O apoio ao setor produtivo rural é essencial para o crescimento sustentável dos municípios, especialmente em regiões onde a agricultura desempenha papel fundamental na economia. Ao investir em equipamentos e infraestrutura, o parlamentar reforça a importância de valorizar quem está na base da produção.

Segundo o deputado Alan Queiroz, o foco do trabalho é garantir que os recursos públicos gerem impacto positivo na vida das pessoas.

“É muito gratificante ver que o maquinário já está em campo, trabalhando e ajudando os produtores, gerando resultado para a comunidade. Nosso compromisso é exatamente esse: destinar recursos que realmente cheguem na ponta e façam a diferença na vida das pessoas”, concluiu.



A iniciativa em Jaru reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento regional, garantindo mais condições de trabalho aos produtores rurais e contribuindo para o crescimento econômico do município.