Investimento em sinalização viária amplia segurança no trânsito em Itapuã do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 14h33

O governo de Rondônia formalizou, na segunda-feira (16), durante ato na Câmara Municipal de Itapuã do Oeste, o Termo de Convênio nº 567/2025/PGE-DETRAN para implantação da sinalização horizontal e vertical no município. O investimento é de R$ 1.400.122,03, destinados à execução dos serviços nas vias urbanas, possibilitará uma melhor organização do tráfego, reforçando a segurança viária, especialmente em pontos com maior registro de sinistros de trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “melhorar o trânsito nos municípios é investir na segurança das pessoas. A gestão estadual tem trabalhado no apoio às cidades com projetos e recursos que contribuam para organizar o tráfego e preservar vidas.”

O PROJETO

A iniciativa integra um conjunto de ações, onde o Detran-RO vem auxiliando os municípios na elaboração dos projetos, investindo na engenharia de tráfego para implantação de sinalização, possibilitando que as cidades se tornem cada vez mais seguras e organizadas para os condutores, ciclistas e pedestres.

Em Itapuã do Oeste, a prefeitura do município contou com o apoio técnico da diretoria de Engenharia de Tráfego do Detran-RO (Ditet) para elaborar o projeto de sinalização. A equipe esteve no município realizando o levantamento das necessidades locais, analisando o fluxo de veículos e identificando pontos críticos para então, definir as soluções de sinalizações capazes de melhorar a organização e a segurança no trânsito local.

O projeto de sinalização prevê a instalação de:

3 minirrotatórias;

4 pontos com implantação de faixas elevadas;

faixas de pedestres em diversas vias do município;

293 placas de sinalização, entre regulamentação e advertência;

canalizadores de fluxo, sonorizadores;

sinalizações horizontais em diferentes trechos da malha viária.

Para o diretor-geral da autarquia, Sandro Rocha, “o Detran-RO tem feito uma série de investimentos em engenharia de tráfego, principalmente no último ano. A principal atuação do Detran-RO é salvar vidas e, por isso tornar a sinalização mais eficiente contribui para a redução dos sinistros, prioriza a segurança da população e reforça a educação no trânsito, intensificando o respeito às leis e a todos os usuários das vias.”