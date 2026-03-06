Indicações de Alex Redano garantem melhorias em rodovias de Alto Paraíso

Por Mateus Andrade

Publicada em 06/03/2026 às 11h06

Indicações apresentadas pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, são atendidas pelo governo do estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO). As ações garantem melhorias importantes em trechos estratégicos que ligam o município de Alto Paraíso a outras regiões produtivas do estado.

Uma das frentes de trabalho ocorre na RO-459, no trecho de aproximadamente 27 quilômetros que liga Alto Paraíso à BR-364. No local, equipes do DER executam serviços de tapa buracos para recuperar a pavimentação e melhorar as condições de tráfego, trazendo mais segurança para motoristas e moradores que utilizam a rodovia diariamente.

Equipes realizam serviços de patrolamento e cascalhamento, que liga o trevo de Alto Paraíso ao Garimpo Bom Futuro (Foto: Assessoria parlamentar)

Outra ação importante acontece no trecho de cerca de 33 quilômetros que liga o trevo de Alto Paraíso ao Garimpo Bom Futuro. No local, as equipes realizam serviços de patrolamento e cascalhamento, beneficiando diretamente a região da Vila do Garimpo, com acesso pelo Travessão B-20 e pela LC-75.

Somadas, as duas frentes de trabalho representam cerca de 60 quilômetros de melhorias na infraestrutura viária da região. De acordo com o deputado Alex Redano, as obras atendem a uma demanda antiga da população e contribuem para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego.

“O nosso trabalho é justamente ouvir a população e buscar soluções. Essas indicações foram feitas para melhorar as condições das estradas que são essenciais para o deslocamento das pessoas e para o escoamento da produção. Fico feliz em ver o governo do estado, por meio do DER, atendendo essas demandas”, destacou o parlamentar.

Recuperação com patrolamento e cascalhamento do travessão B-20 e LC-75 (Foto: Assessoria parlamentar)

As melhorias também fortalecem a economia local, facilitando o acesso de moradores, produtores rurais e trabalhadores que dependem das estradas para suas atividades diárias. O parlamentar reforçou que continuará acompanhando as ações e apresentando novas indicações para garantir mais investimentos em infraestrutura para a região.