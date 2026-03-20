Ieda Chaves defende mais mulheres nos espaços de poder em encontro na DPE-RO

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 20/03/2026 às 09h51

Em alusão ao mês dedicado às mulheres, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) foi a convidada especial, na última quinta-feira (19), em uma agenda que reforçou o protagonismo feminino nos espaços de decisão. O encontro, com membras, servidoras e estagiárias do órgão, realizado no auditório da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), teve como eixo central o tema “Liderança Feminina”. O bate-papo foi transmitido ao vivo pelo YouTube.

A ampliação da presença feminina na política e em espaços de decisão foi destacada como essencial para o avanço social. A fala reforçou a importância do equilíbrio entre homens e mulheres nos espaços de poder, com defesa de uma composição mais igualitária. “É muito importante termos homens presentes. Porque, quando os homens focam em algo que é necessário também, a mulher tem um outro olhar, tem um outro foco”, afirmou.

Segundo a parlamentar, a participação feminina traz uma perspectiva complementar e sensível às demandas coletivas. Nesse contexto, a conquista individual de uma mulher ultrapassa o campo pessoal e passa a representar avanços para todas. “Quando uma mulher consegue algo que ela conquistou, não é só dela essa conquista, é de todas as mulheres”, destacou.

Outro ponto abordado foi a necessidade de romper com a espera por condições ideais. A avaliação é de que o chamado “momento certo” não chega espontaneamente, sendo fundamental que as mulheres assumam protagonismo e busquem oportunidades. “A gente tem que decidir, a gente tem que ter coragem, a gente precisa ter oportunidade. Só que a gente não pode esperar”, pontuou, dirigindo-se às participantes.

Políticas de incentivo e redes de apoio

O discurso também enfatizou a importância de políticas de incentivo e da construção de redes de apoio como fatores decisivos para ampliar a participação feminina. A política, em especial, foi apontada como um ambiente ainda desafiador, marcado pela constante necessidade de validação por parte do eleitorado.

Apesar das dificuldades, a liderança feminina foi apresentada como um elemento transformador. “A mulher lidera com firmeza, com visão coletiva. Quando uma mulher vai, ela não vai sozinha, ela leva junto”, afirmou Ieda Chaves, ao defender que a atuação feminina contribui diretamente para mudanças estruturais na sociedade.

Trajetória e liderança

O defensor público-geral do Estado, Victor Hugo de Souza Lima, destacou a trajetória da parlamentar e sua atuação nos espaços públicos. “A deputada Ieda tem uma história muito marcante em sua carreira pública. Foi a deputada mais votada da história do estado de Rondônia. Isso demonstra toda a sua dedicação ao trabalho que já exerceu, inclusive como primeira-dama, atuando de forma muito ativa e sempre ocupando esses espaços. Mais do que ocupá-los, ela tem redefinido a forma de lidar com eles como mulher, ressignificando esses ambientes com a sua liderança feminina”, afirmou.

Lima ressaltou ainda que a DPE-RO se consolida como um espaço de diálogo e construção coletiva, marcado pela inclusão e pela valorização do trabalho de todos. Nesse contexto, reforçou o compromisso institucional com o avanço da igualdade de gênero, tanto no âmbito interno quanto na sociedade.

Liderança sem renúncia à identidade

A defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), Mayra Carvalho Torres Seixas, destacou a relação entre a liderança e a vivência feminina. “Hoje é com muita gratidão e alegria que recebemos a deputada Ieda Chaves para falar sobre o direito da mulher e sobre a liderança feminina. Trata-se de uma figura política que, de fato, luta pelos direitos das mulheres”, afirmou.

Para ela, a liderança está presente no cotidiano das mulheres, mesmo fora de cargos formais. “O tema da palestra tem tudo a ver com a mulher, porque a liderança é quase inata às mulheres. Ainda que aquela mulher não ocupe um espaço de liderança no trabalho, ela é líder em sua casa”, disse.

Segundo ela, a ampliação da representatividade deve ocorrer sem a perda das características próprias da mulher. “Ainda que precisemos ocupar todos os espaços e garantir representatividade feminina, especialmente nos espaços de poder, precisamos fazer isso sem abrir mão da nossa feminilidade”, concluiu.