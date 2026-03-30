Hulk se declara para ex-sobrinha, hoje sua mulher, e limita comentários para evitar críticas

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 30/03/2026 às 11h43

O jogador Hulk publicou fotos ao lado da ex-sobrinha, que hoje é sua mulher, Camila Ângelo, e acabou limitando os comentários da postagem. O motivo? Evitar uma enxurrada de críticas dos internautas.

Até hoje, muita gente se revolta com a história de amor do casal, já que Camila é sobrinha da ex-mulher do atleta, Iran Ângelo, e já foi considerada sobrinha dele por afinidade. A jovem convivia com os dois e com os filhos deles, frequentava a casa e participava da rotina da família.

Mesmo Hulk e Camila estando casados e com duas filhas, muitas pessoas ainda não se acostumaram com a ideia e acusam a dupla de ter apunhalado Iran pelas costas. Depois do envolvimento do tio com a sobrinha, inclusive, parte da família teria rompido relações com a moça.

Na publicação mais recente, Hulk escreveu na legenda: “Não é só amor, é parceria, respeito e planos juntos. E a cada dia que passa, nosso amor só cresce”.

E como esse amor mudou de forma, né?

Outro detalhe que chama a atenção nas redes é que muitos internautas comentam que Camila estaria cada vez mais parecida com a tia, inclusive usando roupas semelhantes e até da mesma grife. Parece até obsessão isso...