Homem é preso após ameaçar ex-companheira de morte e queimar roupas da vítima

Publicada em 06/03/2026 às 08h40

A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Militar do Setor 15 do 5º BPM, comandada pelo sargento Ralciclei, com apoio dos cabos Maia e Taborga, após acionamento do CIOP para atender a uma ocorrência de violência doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, uma mulher de 30 anos. Ela relatou que mantinha união estável com o suspeito, de 20 anos, mas que atualmente os dois estão em processo de separação.

Segundo a vítima, nesta data o homem teria feito ameaças de morte e afirmado que, caso ela não retornasse para casa, colocaria fogo em suas roupas.

Com medo das ameaças, a mulher acionou a Polícia Militar. Quando a equipe chegou à residência, encontrou o suspeito dentro do imóvel, que teria invadido o local.

Os policiais fizeram contato verbal e determinaram que o homem saísse da casa. Durante a abordagem, foi percebido que ele estava com uma faca na cintura e tentava escondê-la da guarnição. Rapidamente os militares conseguiram retirar a arma branca.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito estava bastante alterado, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e de todos os envolvidos.

Durante uma verificação no fundo da residência, os policiais encontraram uma fogueira com restos de roupas queimadas pertencentes à vítima.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à Central de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.