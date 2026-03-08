Grupos Marquise e Amazon Fort oficializam nova estrutura societária da ECOPVH para modernizar limpeza urbana em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 08/03/2026 às 10h00

Em um movimento estratégico para o saneamento de Porto Velho, os grupos Marquise e Amazon Fort protocolaram a nova composição societária da ECOPVH. A união combina a expertise nacional da Marquise com o sólido conhecimento técnico regional da Amazon Fort, visando à excelência operacional e ao cumprimento rigoroso das metas de limpeza urbana estabelecidas para a capital rondoniense.

A reestruturação vai além da mudança no quadro de acionistas. Ela representa um robusto aporte de inteligência logística e capacidade de execução, com a integração das frotas e a unificação das centrais de monitoramento. Essa sinergia institucional é vista como um passo importante para elevar os índices de sustentabilidade de Porto Velho, alinhando a operação aos mais modernos padrões das capitais brasileiras.

Entre os principais investimentos anunciados nesta nova fase, destaca-se a meta de dobrar a oferta de contentores para descarte de resíduos, ultrapassando a marca de 400 unidades espalhadas pela cidade. A medida é um pilar central para o programa “Cidade Limpa”, combatendo o descarte irregular em pontos viciados e facilitando o descarte correto por parte de cidadãos e comerciantes.

“Essa união de forças foi desenhada para garantir um serviço regular e de alto padrão tecnológico. O foco é a eficiência operacional e, acima de tudo, o benefício direto para a população”, afirmam os representantes da parceria.