Grupo de cuidadores de Cerejeiras se une ao SINTERO e fortalece representação no Cone Sul

Por SINTERO

Publicada em 19/03/2026 às 14h26

No dia 16 de março, cerca de 25 cuidadores e cuidadoras de Cerejeiras realizaram filiação ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), por meio da regional Cone Sul.

A mobilização ocorreu pelo reconhecimento do sindicato como representante legal da categoria, oferecendo aos profissionais a segurança da atuação coletiva na defesa de direitos trabalhistas.

O representante municipal do SINTERO, Prof. Me. Jesus Rodrigues, acompanhou e destacou a importância da organização sindical para fortalecer a categoria.

A filiação do grupo reforça a presença do SINTERO na região, amplia a capacidade de mobilização da categoria e contribui para a valorização dos cuidadores e cuidadoras da educação no Cone Sul de Rondônia.

O SINTERO deu as boas-vindas aos novos filiados, celebrando a chegada do grupo e reforçando que, juntos e juntas, poderão lutar com mais força por seus direitos e pelo reconhecimento da profissão.