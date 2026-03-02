Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 08h40

Foto: Marcelo Gladson

A vice-liderança do Campeonato Rondoniense Sicredi passou a ser ocupada pelo Gazin Porto Velho após a vitória por 2 a 0 sobre o Guaporé, em duelo realizado no estádio Aluízio Ferreira. Com o resultado, a equipe chegou aos 23 pontos, enquanto o adversário permaneceu com 20 e foi superado na classificação.

O confronto teve equilíbrio ao longo da primeira etapa, com oportunidades criadas pelos dois lados. O placar, no entanto, foi aberto apenas nos minutos finais do tempo inicial, quando João Victor avançou em jogada individual e finalizou cruzado, praticamente sem ângulo, colocando a equipe da casa em vantagem.

Na volta do intervalo, a pressão maior foi exercida pelo Guaporé, que construiu ao menos duas chances claras, interrompidas por defesas de Serjão. O ritmo passou a ser controlado pelo Porto Velho, que explorou a transição ofensiva. Aos 34 minutos, em contra-ataque, Luan percebeu o zagueiro Diogo com incômodo muscular, avançou e serviu Edrian, que ampliou para 2 a 0.

Após o segundo gol, a equipe mandante administrou o resultado até o apito final. Na sequência da competição, o Porto Velho terá pela frente o líder Ji-Paraná, em partida marcada para quarta-feira no Aluízio Ferreira, pela décima rodada, e encerra a primeira fase contra a União Cacoalense no dia 11 de março, também em casa. Já o Guaporé encara o Ji-Paraná no dia 8 de março, no Cassolão, depois do compromisso contra o Juventude-RS pela Copa do Brasil, e finaliza sua participação na fase inicial diante do Rondoniense, novamente no Cassolão, no dia 11.