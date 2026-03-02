Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 08h30

A vitória por 9 a 0 sobre a União Cacoalense consolidou o Ji-Paraná na ponta do Campeonato Rondoniense Sicredi, levando o time aos 25 pontos e mantendo a campanha invicta. O resultado foi registrado no estádio Cassolão e representou a maior goleada tanto da competição quanto da história do Clássico da BR.

O confronto, válido pelo 57º encontro entre as equipes, ocorreu em campo neutro em razão de punição que retirou o mando original. Já rebaixada e sem vitórias no torneio, a União Cacoalense encerra a participação na elite estadual, enquanto o Ji-Paraná avança para a fase decisiva aguardando a definição do adversário.

A sequência de gols começou ainda no primeiro tempo, com Marquinhos Bala abrindo o placar aos sete minutos e ampliando aos 22. Luan Bahia marcou aos 14 e voltou a balançar as redes na etapa final. Também marcaram Mano Valter, Caio, Willian e Patrick Reis, além de um gol contra do zagueiro Pedro Henrique.

Com a primeira fase próxima do fim, o Ji-Paraná volta a campo na quarta-feira diante do Gazin Porto Velho, no estádio Aluízio Ferreira. A definição das semifinais depende da manutenção da classificação, que tem o Ji-Paraná em primeiro com 25 pontos, seguido por Guaporé e Gazin Porto Velho com 20, e Rondoniense com 17, apontado como provável adversário no mata-mata.