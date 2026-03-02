Mais de 1000 pessoas são atendidas na 5ª edição do Cidadania no Bairro promovida por Eyder Brasil

Por Débora M. Grécia/jornalista

A 5ª edição do projeto Cidadania no Bairro, promovida pelo deputado estadual Eyder Brasil, marcou a primeira ação de 2026 e reuniu mais de 1000 pessoas na EEEFM Capitão Cláudio Manoel da Costa, na zona Sul de Porto Velho. A comunidade teve acesso a consultas médicas, vacinação contra a gripe, testes rápidos, orientação jurídica, assistência social, atendimentos de beleza, espaço kids, distribuição de mudas e sorteios. A iniciativa contou com a participação de parceiros do Governo do Estado e da Prefeitura.

Entre os moradores atendidos estava a aposentada Dona Creusa Maia, que aproveitou a manhã para cuidar da saúde e da autoestima. Ela passou por consulta médica, tomou a vacina contra a gripe e ainda conseguiu fazer as sobrancelhas. “É muito importante ter um evento assim perto da nossa casa. A gente resolve várias coisas no mesmo dia e ainda se sente cuidado”, agradeceu.

“O Cidadania no Bairro nasceu com o propósito de estar próximo da população e facilitar o acesso a serviços essenciais, ajudando, de forma prática e levando dignidade para dentro das comunidades.” Destacou Eyder Brasil.

