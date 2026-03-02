Genus bate o Barcelona e confirma o rebaixamento da União Cacoalense

Por FFER

Publicada em 02/03/2026 às 08h20

Na tarde de sábado no Aluízio Ferreira Genus e Barcelona jogaram para cumprir tabela pelo Rondoniense Sicredi, as duas equipes sem chances de classificação pra próxima fase.

Em campo melhor para o time grená da capital que jogou melhor e venceu a segunda partida no campeonato, a vitória por 2 a 0, com gols de Fernandinho e Ronaldinho selaram a permanencia do Genus na elite do Rondoniense Sicredi, e mandou de volta a União Cacoalense para a Série B do estadual.

O confronto entre Genus e Barcelona foi válido pela 13ª rodada da competição, o início da partida foi bem equilibrado, mas aos seis minutos, Fernandinho cruzou e Silas de cabeça quase abriu o placar. O Índio do Norte respondeu com Matias Castedo que arriscou de fora da área.

O Genus começou a controlar a partida com mais a posse de bola e criou boas chances de gols, mas o primeiro tempo terminou mesmo sem gols, após uma bela cobrança de falta de Fernandinho defendida por Kinzel. Mas no segundo tempo apareceram os gols, aos três minutos, Fernandinho numa em outra bela cobrança de falta no ângulo direito, dessa vez sem chances para o goleirão Kinzel. Pouco depois o meia Ronaldinho aproveitou rebote na área e desviou de cabeça para marcar seu primeiro gol como profissional e o segundo do Genus.

Ao final da partida Fernandinho foi eleito o craque da partida, a vitória também assegurou o Genus matematicamente o Genus na elite do futebol rondoniense para a temporada de 2027 e confirmou o rebaixamento do União Cacoalense, que volta pra Série B