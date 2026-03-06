Eyder Brasil realiza 2ª edição do Mulheres Relevantes em Ariquemes e homenageia lideranças femininas do Vale do Jamari

Por Débora M. Grécia

Publicada em 06/03/2026 às 10h09

O deputado estadual Eyder Brasil promove, no dia 11 de março, a segunda edição do evento Mulheres Relevantes, no município de Ariquemes. A cerimônia irá homenagear aproximadamente 50 mulheres que se destacam em diferentes áreas e contribuem para o desenvolvimento social, comunitário e econômico da região do Vale do Jamari.

Durante o evento, mulheres que atuam em áreas como empreendedorismo, serviço público, ações sociais e liderança comunitária receberão reconhecimento por suas trajetórias.

“O Mulheres Relevantes nasceu para reconhecer histórias de força, coragem e dedicação. São mulheres que ajudam a transformar suas cidades todos os dias, e nada mais justo do que valorizar essas trajetórias”, destacou o parlamentar.

Além de Ariquemes, o evento também terá novas edições em outros municípios de Rondônia, passando por Rolim de Moura, Vilhena, Ji-Paraná e Porto Velho, ampliando o reconhecimento das rondonienses que desempenham papel importante no desenvolvimento das regiões onde vivem.

Foto: Leonardo Cunha