Eyder Brasil anuncia R$ 500 mil para avanço da regularização fundiária em bairros de Porto Velho

Por Débora M. Grécia

Publicada em 24/03/2026 às 13h50

O deputado estadual Eyder Brasil participou de uma audiência pública realizada em Porto Velho, que reuniu moradores dos bairros Aparecida, Cascalheira, Monte Sinai, Planalto, Porto Cristo e Terra Prometida para debater a situação fundiária dessas comunidades. O encontro contou com lideranças locais e autoridades para discutir soluções que garantam segurança jurídica sobre os terrenos e tranquilidade às famílias que residem há anos nessas áreas.

Durante a audiência, Eyder Brasil anunciou que vai destinar R$ 500 mil para legalizar imóveis e viabilizar a regularização fundiária e reduzir a insegurança vivida por muitas pessoas que ainda não possuem a documentação definitiva de suas propriedades. A falta de regularização pode gerar medo permanente de perder o direito de permanecer no local, situação que afeta a vida de moradores e suas famílias.

A fala do deputado foi além do anúncio financeiro. Eyder Brasil contou que conhece de perto a angústia vivida por essas famílias. "Eu sei o que é viver com medo de alguém bater na porta e pedir a casa de volta. Essa tensão não deixa ninguém dormir em paz. É por isso que estou aqui", disse o parlamentar, em discurso que emocionou a plateia. Para ele, a regularização fundiária não é apenas uma questão burocrática, é uma questão de dignidade.

Foto: Thyago Lorentz