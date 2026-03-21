Expedito Júnior: o “conselheiro do rei” no tabuleiro político de Rondônia

Por Jefferson Ryan Ferreira da Silva de Sena

Publicada em 21/03/2026 às 11h15

Ex-senador atua nos bastidores como estrategista e mantém influência decisiva nas articulações eleitorais

Porto Velho (RO) — Na complexa dinâmica da política rondoniense, onde movimentos são calculados e alianças definem o rumo das disputas, o ex-senador Expedito Júnior segue exercendo um papel singular: o de estrategista silencioso, cuja influência se projeta muito além da visibilidade imediata.

Entre articulações e alianças, Expedito ocupa posição estratégica comparável às peças mais sutis e decisivas do xadrez

Assim como no xadrez — onde nem sempre a peça mais visível é a mais determinante —, Expedito Júnior se consolida como uma espécie de “conselheiro do rei”, figura que, embora não esteja no centro do tabuleiro eleitoral, orienta movimentos, antecipa cenários e influencia diretamente o desfecho das disputas políticas em Rondônia.

Ao longo de sua trajetória, Expedito participou da construção de importantes lideranças, como Ivo Cassol e Hildon Chaves, demonstrando uma capacidade rara de leitura de jogo — característica essencial tanto na política quanto no xadrez.

No tabuleiro político, essa habilidade se traduz em articulações precisas. Atualmente à frente do PSD no estado, ele se aproxima do governador Marcos Rocha e atua diretamente na viabilização da pré-candidatura de Adailton Fúria, movimentando peças e construindo cenários competitivos.

Sua interlocução com nomes como Marcos Rogério reforça sua capacidade de transitar entre diferentes forças — algo comparável à mobilidade estratégica de uma peça bem posicionada.

A lógica do tabuleiro

No xadrez, o jogador experiente sabe que a vitória não depende apenas de ataques diretos, mas da coordenação entre peças, controle de espaço e antecipação de jogadas. Nesse contexto, a analogia com Expedito é inevitável.

Se o rei representa o poder formal — os cargos eletivos —, o “conselheiro” é aquele que:

lê o jogo com profundidade

antecipa movimentos adversários

orienta decisões críticas

reorganiza o tabuleiro quando necessário.

Expedito Júnior ocupa exatamente essa função: não é, neste momento, a peça que avança diretamente para o confronto eleitoral, mas é quem estrutura o jogo, protege posições e cria oportunidades de ataque.

Sua atuação se aproxima da lógica de peças como o bispo ou a dama em posição estratégica, que, mesmo à distância, exercem influência decisiva sobre múltiplas casas do tabuleiro.

Na política, assim como no xadrez, os grandes resultados raramente são fruto do acaso — são construídos por quem compreende o jogo em sua totalidade. E, nesse cenário, Expedito Júnior permanece como uma peça-chave: o conselheiro que, longe dos holofotes imediatos, segue influenciando silenciosamente os rumos do poder em Rondônia.