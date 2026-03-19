Ex-prefeito Hildon deixa PSDB e se filia ao UB, é pré-candidato a governador e já tem vice, federação UB-PP com Sílvia Cristina e Jesualdo Pires

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 14h00

Novo – O assunto mais comentado nos bastidores da política na quarta-feira (18), em Rondônia, com destaque maior em Porto Velho, foi de a publicação de uma matéria em parte da mídia regional, de a filiação do ex-prefeito da capital, Hildon Chaves, dois mandatos seguidos, que presidia o PSDB no Estado ao Novo. Hildon teria assumido a presidência do partido no Estado e já estaria trazendo com ele, os deputados estaduais Yeda Chaves (PVH), sua esposa, e Cirone Deiró (Cacoal), eleitos pelo UB, e Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru, que foi eleito pelo MDB. No sábado (14), Hildon esteve no encontro regional do PL, em Ji-Paraná, quando foi lançada a pré-candidatura do presidente regional do partido, senador Marcos Rogério, a governador. No encontro pefelista, a informação que Hildon seria o vice de Rogério e, caso a parceria fosse confirmada representaria uma dupla com amplas chances de sucesso. Notícia falsa.

Velho – Sobre a informação das filiações de Hildon, inclusive como presidente regional do Novo, o partido encaminhou à mídia regional no final da manhã, Nota Oficial sobre o assunto, negando a filiação de Hildon e dos deputados. Segundo a nota, o partido tem “direção estadual regularmente constituída, em pleno exercício e com reconhecimento da instância nacional”. A nota do Novo diz que “também não procedem as informações de que parlamentares estaduais com mandato integrariam a nominata do Novo”. O partido já definiu, que a nominata para deputado estadual será composta sem participação de mandatários em exercício”, ou seja, não terá filiados que estejam com mandato. Edgar (do Boi) Tonial que já foi vice-prefeito de Hildon no primeiro mandato e Chefe de Gabinete do ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Neodi Carlos, está na linha de frente do Novo e garante, que o partido está se preparando para entrar forte na disputa das eleições de outubro. Quem viver verá...

União – A mais recente informação sobre o futuro político de Hildon Chaves foi a assinatura de filiação ao União Brasil (UB), com o aval do deputado federal Maurício Carvalho, maior liderança da sigla em Rondônia. O UB está federalizado com o PP, em nível nacional, ou seja, estão caminhando juntos para as eleições gerais de outubro, quando estarão em votação os cargos de presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Hildon esteve em Brasília e formalizou filiação ao União Brasil, na presença de Antônio Rueda e ACM Neto, lideranças nacionais do partido, que avalizaram a filiação de Chaves, que era presidente regional do PSDB em Rondônia. Portanto, a composição com o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, lançado pré-candidato a governador no encontro regional do partido em Ji-Paraná com a possibilidade de Chaves de vice, está descartada. Mas Rogério é pré-candidato a governador.

UB/PP – A partir da filiação de Hildon Chaves ao União ela consegue integrar o grupo a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, é pré-candidata ao Senado, com chances reais de sucesso, e estará integrada a campanha devido a federação em nível nacional do União Brasil com o PP, formando a União Progressista. Hildon deixou a prefeitura da capital, após dois mandatos seguidos em janeiro de 2025 com mais de 70% de aprovação, Cirone foi o terceiro deputado mais bem votado (22.207 votos) em 2022 e tinha a reeleição praticamente garantida este ano, e já foi vice-prefeito em Ji-Paraná. Caso a parceria Chaves/Cirone se consolide nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), já temos um quadro real da sucessão estadual, com Hildon/Cirone, senador Marcos Rogério e Adailton Fúria (PSD), prefeito reeleito de Cacoal, ambos em busca de um vice, de preferência da capital, e o PT com o ex-deputado federal Expedito Neto (PT), de Porto Velho que ainda, não tem um vice, de preferência do interior. Também estão na pré-campanha o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) e, correndo por fora, o advogado Samuel Costa, do Rede.

Fortalecidos – A União Progressista, com a definição da parceria Hildon e Cirone certamente será uma dupla com chances reais de sucesso nas urnas. Além de ambos já provarem em eleições anteriores que são “bons de votos”, tem lideranças na federação União Progressista, que estarão concorrendo a outros cargos com enorme potencial eleitoral, como a deputada federal do PP, Sílvia Cristina, ao Senado, e o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, que recentemente se filiou ao PP, e é pré-candidato à Câmara Federal. Hildon e Chaves e Cirone Deiró terão o apoio de Sílvia e Jesualdo em Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral de Rondônia com cerca de 100 mil eleitores e com o deputado estadual Cirone em Cacoal, quinto em 2022, município com cerca de 70 mil eleitores que estavam em condições de votar em 2024.

Respigo

Ainda sobre a sucessão estadual em Rondônia. Sílvia Cristina foi reeleita com 64.941 votos em 2022, a segunda mais bem votada no Estado, e Jesualdo Pires, não se elegeu, porém, somou mais de 195 mil votos nas eleições de 2018 ao Senado +++ Jesualdo e Sílvia deverão conseguir boa parte dos votos de Ji-Paraná. Logicamente os votos serão “casados” com Hildon e Cirone +++ Produtores rurais do Distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré receberam emenda parlamentar da deputada federal Sílvia Cristina (PP), no valor de R$ 1 milhão. A associação dos produtores rurais, a Asprop deverá investir os recursos na aquisição de drone agrícola, ensiladeira de duas linhas, caminhão ¾ com carroceria, construção barracão fechado para a fábrica de ração, além de outros benefícios +++ O brasileiro é mesmo um povo que esquece muito rápido das coisas. A cobrança de pedágio pela Rota 364., que é a concessionária do trecho Porto Velho a Vilhena da BR 364, principal rodovia federal em Rondônia considerado abusivo (7 praças) e custo em torno de R$ 20/100 km tudo continua como dantes no Quartel de Abrantes +++ O Palmeiras lidera o Brasileirão, após a vitória (1x0) sobre o Botafogo na quarta-feira (18). O São Paulo tem o mesmo número de pontos (16), mas perde no saldo de gols, por isso a liderança do Verdão, após a derrota (1x0, para o Atlético Mineiro +++ Hoje (19) o Flamengo recebe o Chapecoense no Maracanã e o Corinthians visita o Clube do Remo. Ambos os jogos a partir das 20h30.