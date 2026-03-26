Empate sem gols marca estreia de Independência e Guaporé-RO na Copa Norte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 09h30

A abertura de Independência e Guaporé-RO na Copa Norte terminou sem alteração no placar, refletindo um confronto de pouca intensidade ofensiva e escassas oportunidades claras. Disputada nesta quarta-feira (25), no Estádio Tonicão, em Rio Branco, a partida foi válida pela primeira rodada do Grupo A da competição regional que integra a Copa Verde.

Com o resultado, ambos os clubes iniciam a campanha somando um ponto e aparecem momentaneamente na vice-liderança da chave. O desempenho apresentado em campo foi limitado em termos técnicos, com as duas equipes encontrando dificuldades para construir jogadas consistentes ao longo dos 90 minutos.

Apesar da ausência de gols válidos, a arbitragem chegou a anular tentativas de ambas as equipes durante o confronto. Ainda assim, o volume ofensivo foi reduzido, e as chances criadas não se converteram em vantagem para nenhum dos lados.

A sequência da competição já está definida para o Independência, que retorna ao mesmo palco no domingo (29), quando enfrenta o Nacional-AM a partir das 18h, no horário de Brasília. Já o Guaporé-RO direciona o foco imediato para o Campeonato Rondoninense, onde disputa o jogo de volta da decisão estadual neste sábado (28), diante do Rondoniense, às 15h30, no Cassolão, em Rolim de Moura.

Pela Copa Verde, a equipe rondoniense volta a atuar na terça-feira (31), quando recebe o Paysandu, também no Cassolão, às 20h, no horário de Brasília.