Emendas do deputado Pedro Fernandes fortalecem produção com entrega de mudas de café em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 11h16

Emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) têm contribuído para o fortalecimento da produção cafeeira em diferentes regiões de Rondônia. A iniciativa visa incentivar a agricultura familiar, ampliar a produção e gerar renda para pequenos produtores rurais.

Neste fim de semana, a entrega de mudas de café foi realizada no município de Castanheiras, contemplando produtores da Cooperativa Agropecuária

dos Produtores Rurais de Jardinópolis (COAPRUJAR) distrito de Castanheiras. A ação reforça o compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo e o apoio direto a quem vive da agricultura.

Segundo o deputado Pedro Fernandes, o incentivo à produção rural é uma das prioridades do mandato. “Estamos trabalhando para apoiar o produtor, fortalecer a agricultura familiar e gerar desenvolvimento nos municípios. Essas ações contribuem diretamente para melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias do campo”, destacou.

O prefeito de Castanheiras, Cícero Godoi, destacou a importância do incentivo à cultura do café. “A produção de café tem crescido na nossa região e representa uma grande oportunidade de geração de renda para os pequenos produtores. Esse apoio é fundamental para fortalecer ainda mais essa atividade”, afirmou.

O vereador de Castanheiras, Romário Leoner, agradeceu o apoio do deputado e destacou a importância da ação para o município. “Agradecemos ao deputado por ter atendido ao nosso pedido por essas mudas. Esse apoio chega em um momento importante e vai contribuir diretamente para fortalecer a produção e gerar mais oportunidades para os nossos produtores rurais”, ressaltou.

Já o presidente da cooperativa, Sidinei Eliezer, ressaltou o impacto direto da ação para os produtores. “O deputado Pedro Fernandes tem sido um parceiro presente e comprometido com o produtor rural. Esse investimento mostra resultado na prática e vai fazer a diferença para muitas famílias que vivem da agricultura”, disse.

O vice-presidente da cooperativa, Gean Ferrari, também ressaltou a atuação do parlamentar e o impacto da iniciativa no campo. “O deputado Pedro Fernandes tem se mostrado um dos mais atuantes de Rondônia, trabalhando com responsabilidade e sempre olhando para quem produz. Esse incentivo demonstra o compromisso com o produtor rural e com o desenvolvimento da nossa região”, destacou.

Outros municípios também foram beneficiados com a destinação de recursos para aquisição de mudas de café, ampliando o alcance da iniciativa na região. Ao todo, foram destinadas 189 mil mudas para Castanheiras, Nova Brasilândia e Machadinho d’Oeste, reforçando o compromisso com o fortalecimento da produção agrícola e com o desenvolvimento regional.