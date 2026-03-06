Deputado Pedro Fernandes articula avanços na regularização fundiária do Vale do Jamari em reunião no INCRA, em Brasília

Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 08h00

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou nesta quinta-feira (5), de reunião em Brasília (DF) com o diretor de Gestão Estratégica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Gustavo Souto de Noronha, para tratar do fortalecimento da regularização fundiária em Buritis e nos municípios do Vale do Jamari. A agenda foi articulada juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Buritis, vereador Adriano Almeida, e o assessor Sigmar Nunes, representando o deputado federal Lúcio Mosquini, que acompanharam o deputado na busca por soluções e avanços para as demandas fundiárias do município.



Durante o encontro, foi discutido o avanço do programa Terra Cidadã, que tem como objetivo ampliar e agilizar o acesso aos serviços de regularização fundiária, reforma agrária e governança territorial, em parceria com os municípios.



Entre os encaminhamentos apresentados, está a possibilidade de celebração de termos de cooperação entre o INCRA e as prefeituras para manter pontos de atendimento locais. A proposta ganha relevância diante da previsão de encerramento das atividades da unidade do INCRA em Buritis. Com o novo modelo, os municípios poderão disponibilizar uma sala para atendimento das demandas fundiárias da população.



Pelo formato discutido, a União deverá disponibilizar servidores para os atendimentos, enquanto as prefeituras contribuirão com estrutura local e equipes de apoio. O INCRA também sinalizou positivamente a possibilidade de disponibilizar dois veículos para o município de Buritis, o que deverá contribuir para dar mais agilidade às ações de campo e aos processos de regularização fundiária na região.



Segundo Pedro Fernandes, a articulação institucional é fundamental para avançar na titulação de terras e garantir mais segurança jurídica aos produtores rurais da região. O parlamentar destacou que a regularização fundiária representa um passo importante para fortalecer a produção, ampliar o acesso a políticas públicas e trazer estabilidade para milhares de famílias que vivem e trabalham no campo.