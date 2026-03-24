Deputado Luizinho Goebel participa de entrega de maquinário em Chupinguaia com recursos de emenda parlamentar

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Luizinho Goebel participou da entrega de maquinário ao município de Chupinguaia, realizada por meio de emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli, que também esteve presente no evento.

Investimento reforça estrutura do município

A entrega dos equipamentos tem como objetivo fortalecer a estrutura do município, contribuindo para a execução de serviços, principalmente na área rural e na manutenção de estradas.

O maquinário deverá ser utilizado em ações voltadas ao atendimento de produtores e à melhoria da infraestrutura local.

Participação de lideranças políticas

O evento contou com a presença de autoridades políticas e representantes do município, marcando a destinação de recursos federais por meio de emenda parlamentar.

A iniciativa integra ações de apoio aos municípios de Rondônia, com foco no desenvolvimento regional.

Deputado destaca iniciativa do senador

Durante a entrega, o deputado Luizinho Goebel parabenizou o senador Jaime Bagattoli pela destinação da emenda.

Segundo ele, investimentos desse tipo contribuem para melhorar as condições de trabalho das equipes municipais e atender demandas da população, especialmente no setor produtivo.

Recursos para desenvolvimento local

A destinação de emendas parlamentares tem sido uma das principais formas de apoio a municípios, permitindo a aquisição de equipamentos e a execução de serviços essenciais.

A entrega em Chupinguaia faz parte desse conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e ao atendimento das necessidades locais.