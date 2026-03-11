Deputado Fernando Máximo anuncia mais de R$ 1 milhão em recursos para a saúde de São Francisco do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/03/2026 às 13h57

O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) anunciou o envio de novos recursos para o município de São Francisco do Guaporé, destinados principalmente ao fortalecimento da área da saúde. O anúncio foi feito ao lado do prefeito Zé Wellington (PL) durante visita à cidade.

De acordo com o parlamentar, o município já havia sido contemplado anteriormente com R$ 400 mil para a Secretaria Municipal de Saúde e R$ 50 mil para a APAE. Agora, um novo pacote de investimentos foi confirmado, incluindo mais R$ 750 mil para a saúde, além de R$ 50 mil para a APAE e R$ 50 mil para a Associação de Mães Autistas (AMA).

“Estamos aqui em São Francisco do Guaporé com nosso amigo prefeito Zé Wellington. Colocamos recursos para a Secretaria Municipal de Saúde: primeiro foram R$ 400 mil para a saúde e R$ 50 mil para a APAE. Agora estamos colocando mais R$ 750 mil para a saúde, R$ 50 mil para a APAE e mais R$ 50 mil para a AMA. Parabéns pelo trabalho. A gente sempre coloca mais recursos em municípios onde sabemos que o trabalho é correto e o dinheiro está sendo bem investido em prol da população”, afirmou o deputado.

O prefeito Zé Wellington agradeceu a parceria e destacou a importância dos recursos para o atendimento da população.

“Quero agradecer ao deputado por acreditar em São Francisco e na nossa gestão. Pode ter certeza que todo recurso direcionado para o povo é aplicado para cuidar da nossa população. Esses investimentos farão diferença principalmente na área da saúde, beneficiando quem mais precisa”, declarou.

Durante a visita, Fernando Máximo também agradeceu o apoio da Câmara Municipal, destacando a parceria dos vereadores na busca por recursos e investimentos para o município.

O parlamentar ressaltou que seguirá trabalhando para garantir novos investimentos para São Francisco do Guaporé e outros municípios de Rondônia, com foco principalmente nas áreas de saúde e assistência social.