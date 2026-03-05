Deputado Edevaldo Neves se reúne com comissão de aprovados da Defensoria Pública de Rondônia

Por ascom

Publicada em 05/03/2026 às 08h10

O deputado estadual Edevaldo Neves participou de uma reunião com integrantes da comissão dos aprovados no concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. O encontro ocorreu na Assembleia Legislativa de Rondônia e teve como pauta principal o cadastro reserva e a importância da convocação dos candidatos aprovados.

Durante a reunião, os representantes da comissão apresentaram a demanda pela ampliação das convocações, destacando a necessidade de reforço no quadro da Defensoria para garantir maior eficiência no atendimento à população, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O deputado ouviu as reivindicações e reforçou o compromisso de dialogar com os órgãos competentes para buscar soluções que viabilizem o chamamento dos aprovados, observando os limites orçamentários e a legalidade do processo.

A mobilização dos candidatos segue com o objetivo de sensibilizar o poder público quanto à importância da estruturação e fortalecimento da Defensoria Pública no estado.