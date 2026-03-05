Cacoal sedia segunda etapa do I Rondônia Startup Connect com foco em inovação e agro

Por sebrae-ro

Consolidando a rede de inovação do estado e impulsionando o empreendedorismo regional, o I Rondônia Startup Connect realiza nova edição em Cacoal, de 12 a 14 de março, nas dependências do campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir). A ação reforça a interiorização do ecossistema de tecnologia e amplia as estratégias voltadas ao crescimento econômico no interior de Rondônia.

Com o tema “Do campo à inovação, o futuro que cresce”, a edição Cacoal busca estimular o empreendedorismo tecnológico na região, conectando startups, academia e setor produtivo, com atenção às vocações do agro e da economia local. O encontro também valoriza empreendedores, pesquisadores e projetos inovadores do estado, promovendo debates e soluções direcionadas ao desenvolvimento sustentável e econômico.

Por que Cacoal?

Reconhecida como polo produtivo e referência na cadeia do café, Cacoal foi escolhida estrategicamente para expandir o alcance territorial da programação e integrar as demandas específicas do interior às soluções tecnológicas. O objetivo é fortalecer o modelo da quádrupla hélice, articulando academia, empresas, poder público e setor produtivo em favor do desenvolvimento regional.

Além do município anfitrião, estão sendo mobilizadas cidades do eixo entre Ji-Paraná e Vilhena, ampliando o envolvimento de instituições públicas, empreendedores, startups, pesquisadores e representantes do comércio regional. A expectativa da organização é superar os resultados alcançados na edição realizada na capital.

Programação

No dia 12 de março (quinta-feira), as atividades serão realizadas das 18h às 22h. Já nos dias 13 e 14 (sexta-feira e sábado), a programação ocorre das 8h às 18h.

A programação inclui painéis temáticos, com destaque para discussões sobre deep tech, espaço de exposição institucional e tecnológica, batalha de startups e maratona empreendedora, rodadas de networking B2B e B2G, além de debates sobre políticas públicas, compras inovadoras, bioeconomia, agro 4.0 e inteligência artificial aplicada.

Resultados da primeira etapa

Realizada em Porto Velho, a etapa inaugural do I Rondônia Startup Connect apresentou números expressivos e consolidou o movimento como uma das principais iniciativas de inovação do estado. Ao todo, participaram mais de 1.500 pessoas ao longo de três dias, com a presença de mais de 40 especialistas e 36 horas de conteúdo.

O encontro reuniu mais de 10 instituições parceiras e contou com a participação de mais de 30 startups. Foram distribuídos R$ 50 mil em premiações e mobilizados R$ 17 milhões em recursos de fomento, por meio de programas como Centelha, Tecnova IV e PP SUS.

A programação contou, inclusive, com palestrantes internacionais, como Juan Pablo Boeira, que participou diretamente dos Estados Unidos, ampliando o alcance das discussões e evidenciando a conexão do ecossistema rondoniense com tendências e mercados globais. O evento também registrou representatividade estadual e nacional, com público de cidades como Porto Velho, Ji-Paraná, Candeias, Ariquemes e Humaitá, além das capitais Goiânia, Porto Alegre, Natal, Florianópolis e Cuiabá. Ainda foram promovidas ações de inclusão, com a presença de 27 idosos e a formação de 60 alunos.