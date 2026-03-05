Prazo para contribuintes obterem desconto de 10% no pagamento do IPTU se encerra na próxima terça-feira (10)

Por Assessoria

A Prefeitura de Jaru reforça que o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU com desconto de 10% será encerrado na próxima terça-feira (10).

A redução será concedida aos contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única. O IPTU também pode ser parcelado em até 8 vezes, com primeiro vencimento agendado também para o dia 10 deste mês.

As guias de pagamento estão sendo entregues em todas as residências do município e também podem ser obtidas por meio do autoatendimento no WhatsApp 99319-3780 e pelo link https://servicos.jaru.ro.gov. br/servicosweb/home.jsf .