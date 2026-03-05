Prefeito Léo Moraes anuncia parceria com iFood para criar ponto de apoio a entregadores de delivery em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 09h17

O prefeito Léo Moraes anunciou nesta quarta-feira (4) a implantação do primeiro ponto de apoio para entregadores de delivery em Porto Velho. A iniciativa atende a uma reclamação antiga dos motoboys, que há anos relatam dificuldades por ficarem horas nas ruas sem acesso a banheiros, bebedouros ou local adequado para descanso.

A estrutura será instalada entre o Porto Velho Shopping e o Parque da Cidade, em uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a plataforma iFood.

O espaço contará com banheiro, área de descanso, bebedouro e micro-ondas, oferecendo melhores condições para que os entregadores possam fazer pausas durante a jornada de trabalho.

A proposta surgiu após uma visita do prefeito a Brasília em 2025, quando Léo Moraes conheceu um modelo semelhante de ponto de apoio voltado aos trabalhadores de delivery.

Esta será a primeira unidade do projeto. A prefeitura já estuda ampliar a iniciativa para outros pontos da cidade com grande concentração de entregadores, garantindo mais dignidade e suporte para a categoria.