Pedreiro de 48 anos é assassinado com tiro de espingarda na cabeça

Um homem de 48 anos, identificado como Adelson Luiz de Souza, foi encontrado morto dentro da casa em que morava no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, na noite desta quarta-feira. 4. O corpo dele foi encontrado por um amigo, que também morava na casa.
Com um tiro na cabeça, provavelmente disparado com uma espingarda cartucheira, a vítima estava deitada na cama. O assassino teria invadido o imóvel e executado o pedreiro. Ainda não há pistas sobre a autoria ou a motivação do assassinato.
O estado e a posição do corpo sugerem que a morte teria acontecido por volta das 15:00h de hoje, e que o assassino teria feito o disparo quando Adelson, que aparentemente não reagiu, estava deitado.
A polícia já deu início à coleta de indícios para embasar as investigações que tentarão chegar ao autor do crime, onde a arma usada para matar o construtor foi encontrada (VEJA NA IMAGEM SECUNDÁRIA). O cadáver foi recolhido pela funerária São Matheus.
Publicada em 05/03/2026 às 08h40
