Sebrae-RO apresenta resultados de 2025, e agenda 2026 em Jaru

Publicada em 05/03/2026 às 08h26

Com mais de 4 mil atendimentos realizados e índice de satisfação acima da média estadual, instituição apresenta balanço anual e amplia diálogo com o poder público municipal

Na sessão realizada nesta segunda-feira (2), na Câmara Municipal de Jaru, o gerente do escritório regional do Sebrae, Cléris Jean Kussler, apresentou o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 e reforçou a importância da parceria entre Executivo e Legislativo para fortalecer o ambiente de negócios no município.

Ao agradecer o espaço de diálogo com os parlamentares, destacou que o desenvolvimento local exige alinhamento de agenda pública, visão estratégica e foco na melhoria concreta da vida de quem empreende e gera emprego.

Metas superadas e qualidade reconhecida

Em 2025, o Sebrae em Jaru executou mais de 97% do orçamento previsto para o escritório e superou em mais de 20% as metas regionais de atendimento. Foram mais de 2.600 empresas atendidas, somando mais de 4 mil atendimentos ao longo do ano.

A qualidade dos serviços também foi evidenciada pelo índice de satisfação dos clientes, medido pelo NPS, que alcançou 94 pontos, resultado acima da média estadual.

Entre as principais estratégias está o Programa Cidade Empreendedora, que organiza uma agenda prática de desenvolvimento voltada à melhoria da gestão pública, ao fortalecimento das compras governamentais, à desburocratização, à qualificação da Sala do Empreendedor e ao estímulo à inovação. Durante a apresentação, foi enfatizado que muitas melhorias no ambiente de negócios passam por legislação adequada, prioridade política e visão de longo prazo, papel no qual o Legislativo é decisivo.

Inovação, tecnologia e fortalecimento empresarial

No eixo da inovação, o Programa ALI, Agentes Locais de Inovação, atende gratuitamente, a cada ciclo de seis meses, 22 empresas de Jaru. As participantes recebem acompanhamento contínuo e consultorias especializadas focadas na melhoria de processos, no aumento da competitividade, na inovação em produtos e serviços e no uso estratégico de dados para a tomada de decisão.

O programa Sebrae na Sua Empresa prevê atendimento gratuito a 1.056 empreendedores do município, com foco em microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. A iniciativa utiliza inteligência artificial para apoiar diagnósticos empresariais, identificar gargalos nas áreas de gestão, finanças, marketing e operações e propor estratégias personalizadas, alinhadas à realidade de cada negócio.

No portfólio de soluções, destacam-se o Programa Lidere, voltado ao fortalecimento de lideranças empresariais, políticas e institucionais, e a realização do primeiro Empretec Rural de Rondônia, que leva ao campo a metodologia de comportamento empreendedor desenvolvida pela ONU e aplicada no Brasil com exclusividade pelo Sebrae.

O Sebraetec também foi apontado como ferramenta estratégica para ampliar a competitividade das empresas locais. O programa subsidia soluções tecnológicas que abrangem desde o melhoramento genético do rebanho até rotulagem, design, comércio eletrônico e registro de marcas e patentes. Em 2025, Jaru foi o escritório regional com maior volume contratado no estado, ultrapassando R$ 1 milhão em investimentos, com forte ênfase nas soluções voltadas ao melhoramento genético.

Parcerias, inclusão e novas oportunidades

Durante a apresentação, foram detalhadas propostas de parceria com o poder público, com foco em ações estruturantes. O gerente Cléris Kussler citou, por exemplo, a possibilidade de implantação de um programa de fachada e design de ambientes para cerca de 100 empresas, com investimento estimado em R$ 600 mil, voltado à valorização do comércio local e ao fortalecimento da identidade urbana, entre outras possibilidades em estudo.

Também foi mencionada a possibilidade de ampliação do acesso a tecnologias de melhoramento genético por meio de FIV (Fertilização in Vitro) e IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), além da construção de um Plano Municipal de Turismo, organizado a partir de identidade, governança e estratégia de longo prazo, como caminhos que podem ser estruturados em parceria com o município.

Cléris Jean Kussler destacou o trabalho da equipe local, composta por três analistas e duas auxiliares administrativas, responsáveis pelo atendimento a seis municípios da região.

“Somos uma equipe enxuta, mas comprometida. Acreditamos no que fazemos e, principalmente, nas parcerias. O Sebrae está à disposição para transformar planejamento em entrega concreta e desenvolvimento em resultados reais para Jaru”, concluiu.

Ao defender a consolidação dessas iniciativas,o gerente reforçou a importância da atuação conjunta entre os poderes.

“Quando falamos em desenvolvimento, não estamos tratando de ações pontuais. Estamos falando de construir legado. E isso só acontece quando Executivo e Legislativo caminham juntos, com compromisso e visão de futuro”, afirmou.

Na agenda de inclusão, o Programa Plural, voltado a públicos historicamente sub-representados, como mulheres e pessoas com mais de 60 anos, terá lançamento no dia 12 de março.

No dia 11, será realizada palestra sobre Reforma Tributária, com linguagem acessível para microempreendedores e produtores rurais, traduzindo o tema para a realidade dos pequenos negócios.

Na área educacional, o programa Educação que Transforma atendeu 3.600 alunos da rede municipal em 2025, levando conteúdos de empreendedorismo, protagonismo e projeto de vida às escolas, sem custos para o município, com materiais e capacitação de professores custeados integralmente pelo Sebrae.

No dia 21 de março, Jaru sediará o Startup Day, ampliando o debate sobre modelos de negócios inovadores e novas oportunidades para empreendedores locais.

As missões empresariais seguem como estratégia de conexão com mercados e expansão de oportunidades. Atualmente, 32 segmentos são atendidos com subsídio de participação. Entre os destaques estão as missões para a Fispal e para a Equipotel, que proporcionam acesso a tendências, networking qualificado e oportunidades comerciais.

