Homem é preso pela Polícia Militar com arma furtada durante Operação

Por machadinhoonline

Publicada em 05/03/2026 às 08h50

Na tarde da última quarta-feira, 4 de março de 2026, um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar realizada na Avenida Tancredo Neves, em Machadinho D’Oeste (RO), no âmbito da Operação Barreira, que tem como objetivo intensificar a fiscalização de veículos e prevenir a ocorrência de crimes no município.

De acordo com as informações repassadas na ocorrência policial, por volta das 17h30 uma equipe realizava abordagens de rotina quando parou um veículo ocupado por dois indivíduos. Durante a fiscalização no interior do automóvel, os policiais visualizaram duas mochilas, o que motivou uma averiguação mais detalhada.

Ao descer do veículo, um dos ocupantes apresentou um volume aparente na região da cintura, o que levantou suspeitas e levou à realização de busca pessoal. Durante a revista, foi localizado na cintura do homem um revólver calibre .38, da marca Taurus, municiado com seis munições intactas.

Questionado pelos policiais, o suspeito afirmou que não possuía registro nem porte de arma de fogo. Ele relatou ainda que teria adquirido o armamento há algum tempo pelo valor de R$ 7 mil, porém disse não saber informar quem foi o vendedor.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem. Após consulta ao sistema de segurança pública, os policiais constataram que o revólver possuía registro de furto, relacionado a uma ocorrência registrada em 2 de agosto de 2024 no município de Mirante da Serra (RO).

Nenhum outro objeto ilícito foi encontrado durante a abordagem.

O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, e receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Ele foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Machadinho D’Oeste, juntamente com a arma e as munições apreendidas, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

O condutor do veículo acompanhou a guarnição até a delegacia na condição de testemunha.

Segundo a ocorrência, o porte de arma de fogo municiada em via pública, aliado ao fato de o armamento possuir registro de furto, representa risco à coletividade e compromete a ordem pública.