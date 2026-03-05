Deputado Ezequiel Neiva amplia investimentos no setor rural de Nova Brasilândia do oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 05/03/2026 às 08h20

Elizeu Almeida tem atuado em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: André Felliphy | Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem reforçado seu compromisso com o fortalecimento da zona rural de Nova Brasilândia D'Oeste ao destinar recursos para a melhoria da infraestrutura do município. A iniciativa assegura a aquisição de tubos de concreto que serão utilizados na recuperação de estradas vicinais, promovendo melhores condições de tráfego e garantindo mais segurança no escoamento da produção agrícola.

Recentemente, o deputado estadual garantiu um investimento, no valor de R$ 58 mil, por meio de indicação parlamentar, para atender à solicitação do vereador Elizeu Almeida (União Brasil). O recurso já foi empenhado e contempla as Linhas 15 (lado Sul), 09 (lado Sul) e Seiszinha (lado Norte), regiões estratégicas para o transporte da produção rural.





Produtor Pedro Dejair tem cultivado maracujá, café e abóbora na região (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Os tubos de concreto serão aplicados na construção e manutenção de bueiros e sistemas de drenagem, fundamentais para prevenir alagamentos, erosões e danos às vias, especialmente no período chuvoso. A medida beneficia diretamente pequenos produtores que dependem das estradas para acessar suas propriedades e garantir o transporte da produção.



O produtor rural Pedro Dejair Rodrigues Ramos destacou a importância da ação para o acesso à sua lavoura de café. Segundo ele, as chuvas constantes prejudicam o carreador, gerando prejuízos recorrentes. “A instalação das manilhas será um benefício não apenas para mim, mas também para os vizinhos que utilizam o mesmo trajeto. Na propriedade cultivamos maracujá, café e abóbora”, afirmou.





Produtores Abraão Soares e Leda Vieira ressaltaram a ação que contou com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A produtora Leda Vital Vieira também ressaltou que o apoio é essencial para o pequeno produtor. “Enfrentamos dificuldades para manter estradas internas, construir represas e garantir condições adequadas de trabalho”, pontuou. Já o produtor Abraão Soares, morador da região há cerca de 15 anos, agradeceu o empenho do parlamentar em atender as demandas da comunidade rural.



O vereador Elizeu Almeida reforçou a importância da parceria com o deputado. Segundo ele, o trabalho conjunto tem garantido conquistas importantes para o município, incluindo patrolamento, cascalhamento, corte de morro, apoio às associações e investimentos nas áreas da saúde e educação.



Além do reforço na infraestrutura rural, novas ações já estão sendo articuladas para Nova Brasilândia D’Oeste. Entre elas estão a continuidade dos serviços de recuperação de estradas, a ampliação do apoio às associações rurais, novos investimentos para a saúde municipal e o fortalecimento da educação, com foco na melhoria da estrutura das escolas.



Ezequiel Neiva destacou a parceria com o vereador Elizeu Almeida (União Brasil) como fundamental para atender as demandas locais. “Nosso mandato tem atuado de forma municipalista, ouvindo as lideranças e a população para levar resultados concretos. A parceria com o vereador Elizeu tem sido essencial para que os recursos cheguem onde realmente são necessários”, afirmou.



Produtores rurais precisam de estradas em boas condições para escoar a produção



Para o deputado, garantir infraestrutura adequada é investir diretamente na economia local. “Os produtores precisam de estradas em boas condições para assegurar o escoamento da produção, evitar prejuízos e fortalecer a geração de renda no campo. Nosso compromisso é de continuar trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população rural”, concluiu.



Foto: Thyago Lorentz