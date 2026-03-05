Deputado Cirone Deiró questiona valor do pedágio e a falta de investimentos na BR 364

Por Eli Batista

Publicada em 05/03/2026 às 08h00

O valor do pedágio e a falta de investimentos na rodovia, como local de descanso para caminhoneiros, foram os principais pontos abordados pelo deputado estadual Cirone Deiró, durante a audiência pública realizada nesta segunda-feira (2), na Assembleia Legislativa. A reunião foi proposta pelo deputado Alan Queiroz e teve o apoio de todos os parlamentares. O objetivo foi discutir os reflexos da concessão da BR 364 para a população rondoniense e os demais usuários da rodovia.

Cirone afirmou que cinco anos atrás já cobrava mais transparência no processo de privatização da rodovia. Segundo ele, os representantes da população não foram chamados para discutir o assunto. O deputado deixou claro que não é contra a privatização, mas que não concorda com o modelo utilizado no processo de concessão. Ele questionou principalmente os valores dos pedágios e a falta de investimentos básicos, como área de descanso para caminhoneiros.

O deputado defendeu a união da classe política, para que o modelo de concessão seja revisto. “Da forma que está, tanto os usuários, quanto a população em geral serão prejudicados”, afirmou.

Representantes da Concessionária Nova 364 e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) participaram da audiência. O encontro contou também com a presença de representantes do Ministério Público, prefeitos, vereadores e outras autoridades.