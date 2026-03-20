Deputado Cirone Deiró diz que produtores serão beneficiados com mais mudas de café

Por Eli Batista

Publicada em 20/03/2026 às 13h40

Produtores rurais de vários municípios do Estado estão sendo contemplados com novas mudas de café. Cacoal, que está entre as regiões com maior aptidão para a cultura, recebeu 23 mil mudas no último dia 13 e deve ser contemplado com mais 27 mil mudas, dentro dos próximos meses. A distribuição é feita pelo Programa Plante Mais, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e da Emater.

O deputado estadual Cirone Deiró, que participou da entrega realizada em Cacoal, destacou a qualidade das mudas distribuídas e a importância do cuidado no momento do plantio e da colheita. “Três anos atrás asseguramos recursos para esse mesmo sistema de distribuição de mudas, beneficiando produtores, inclusive indígenas, que conseguiram obter excelentes resultados com sua produção, alcançando até mesmo premiação nacional”, disse.

Cirone também anunciou a viabilização de mais R$ 700 mil para investir na aquisição de mudas de café e de banana. “É um recurso que já está encaminhado e que vai garantir, além de mudas, também o calcário, beneficiando diversos produtores do nosso Estado”, disse.

Durante esse ano, segundo Cirone, novas associações rurais serão contempladas com recursos para a aquisição de placas de energia solar, tratores, máquinas de colher e de secar café, além de diversos outros equipamentos e implementos agrícolas. “Um de nossos principais objetivos, é continuar defendendo aqueles que acordam cedo, para trabalhar e ajudar nosso estado a crescer”, afirmou.