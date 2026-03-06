Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 13h40

A rede pública de saúde de Guajará-Mirim receberá um reforço financeiro destinado à aquisição de medicamentos. O deputado estadual Alan Queiroz confirmou o envio de R$ 860 mil para ampliar o abastecimento de remédios nas unidades de atendimento do município.

De acordo com o parlamentar, o investimento tem como objetivo garantir maior disponibilidade de medicamentos e contribuir para o fortalecimento do sistema público de saúde local. Segundo ele, a aplicação do recurso busca ampliar a capacidade de atendimento à população e melhorar as condições de assistência nas unidades de saúde.

A destinação da verba ocorreu após solicitação apresentada pelo prefeito Fábio Netinho e pelo vice-prefeito Ricardinho. A articulação também contou com a participação dos vereadores Davino Serrath e Elias Crispim, que acompanharam a demanda junto ao mandato parlamentar.

Alan Queiroz afirmou que a aplicação do recurso deve refletir diretamente no atendimento prestado à população. Em manifestação pública, o deputado declarou que o investimento representa mais medicamentos disponíveis e reforço na estrutura da rede municipal de saúde, destacando que a destinação da verba busca ampliar o cuidado oferecido aos moradores de Guajará-Mirim.