Deputado Alan Queiroz destina R$ 300 mil para aquisição de trator, em Nova União

Por Jorge Fernando

Publicada em 23/03/2026 às 11h32

Para fortalecer a agricultura de Nova União, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 300 mil para a aquisição de um trator, atendendo a solicitação do vereador Valdeir de Souza. A aquisição do maquinário garante avanços e mais estrutura para o trabalho dos produtores rurais do município.

A iniciativa garante melhores condições de trabalho aos agricultores e contribui para o aumento da produtividade no campo. Com mais estrutura e apoio, os produtores conseguem otimizar suas atividades, reduzir custos e ampliar a capacidade de produção, gerando impactos positivos na economia local.

Emenda fortalece a agricultura de Nova União (Foto: Seagri)

Além disso, o investimento contribui para o fortalecimento da agricultura local, proporcionando mais eficiência nas atividades do campo e melhores condições para o dia a dia dos produtores. Com o uso do novo maquinário, a expectativa é de aumento na produção, maior agilidade nos serviços e mais qualidade no trabalho desenvolvido, refletindo diretamente no crescimento econômico e na valorização do setor rural no município.



O deputado estadual Alan Queiroz destacou a importância do investimento para o fortalecimento da agricultura em Nova União, ressaltando o impacto positivo que a entrega do maquinário trará para o dia a dia dos produtores rurais. “Esse é um investimento que chega para fazer a diferença na vida de quem trabalha no campo. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos produtores, e garantir mais estrutura é fundamental para melhorar a produção e gerar mais oportunidades”, disse.



O vereador Valdeir de Souza ressaltou a importância da atuação do deputado Alan Queiroz no atendimento das demandas do município, destacando o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da agricultura local.

“Quero agradecer ao deputado Alan Queiroz por olhar com atenção para as necessidades de Nova União e atender essa demanda tão importante para os nossos produtores. Esse trator vai ajudar muito no dia a dia do homem do campo, trazendo mais condições de trabalho e fortalecendo a nossa produção rural”, destacou.



Com mais esse investimento, Nova União avança no fortalecimento da agricultura e na geração de oportunidades para os produtores rurais. A entrega do maquinário representa mais estrutura, eficiência e desenvolvimento para o município, refletindo diretamente na melhoria da produção e na qualidade de vida de quem vive e trabalha no campo.