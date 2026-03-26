“Declarações não refletem a realidade”: Retiro dos Artistas reage a falas de Marcos Oliveira

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 10h03

Após a repercussão das declarações de Marcos Oliveira sobre a rotina no Retiro dos Artistas, a instituição decidiu se posicionar publicamente. Em nota divulgada nas redes sociais, o local afirmou que as falas do ator não representam a realidade da maioria dos residentes e classificou o conteúdo como “infeliz”.

No comunicado, o Retiro destacou sua trajetória centenária e reforçou que tem como missão garantir dignidade e qualidade de vida aos moradores. A instituição informou que atualmente abriga mais de 50 residentes, com perfis distintos, o que exige diálogo constante para manter a convivência harmoniosa.

Segundo a entidade, nem todos que precisam de acolhimento se sentem confortáveis com a situação de vulnerabilidade, o que pode impactar a forma como cada residente percebe o ambiente. Ainda assim, ressaltou que segue comprometida em aprimorar suas práticas e reconhecer eventuais falhas.

O Retiro também criticou o que chamou de sensacionalismo na repercussão do caso, afirmando que, em alguns momentos, o foco do debate pode desconsiderar o trabalho realizado pela instituição. Além disso, reforçou que os moradores têm liberdade para permanecer ou deixar o local quando desejarem.

As declarações de Marcos Oliveira haviam gerado repercussão ao abordar questões relacionadas à convivência, privacidade e rotina no espaço. A resposta do Retiro busca contextualizar o funcionamento da instituição diante das críticas.