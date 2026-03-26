SINTERO recebe Eutália Barbosa para debater violência e direitos das mulheres em Rondônia

Por SID

Publicada em 26/03/2026 às 11h28

No dia 23 de março, o SINTERO, recebeu, em Porto Velho, a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa, para discutir a violência contra as mulheres e os direitos femininos em Rondônia. O encontro foi articulado pela Secretaria de Gênero e Etnia do sindicato e reuniu representantes de movimentos sociais e lideranças partidárias.

O debate abordou os desafios na proteção às mulheres e estratégias para avançar em políticas públicas de prevenção e acolhimento. Foram apresentados dados que mostram a persistência da violência de gênero no estado e a necessidade de fortalecer a rede de apoio às vítimas, além de discutir os mecanismos existentes e os obstáculos que dificultam um atendimento mais eficaz.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a importância da iniciativa e o papel do sindicato na defesa dos direitos das mulheres: “O SINTERO entende essa luta como fundamental, porque nossa categoria é majoritariamente feminina. Mulheres que ainda são violentadas, silenciadas ou assassinadas. Informação é poder, e quando uma mulher conhece seus direitos, ela fortalece outras mulheres.”

O encontro também trouxe anúncios sobre avanços em políticas públicas federais voltadas à proteção da vida e dos direitos das mulheres, reforçando a articulação do SINTERO com instâncias governamentais em pautas que impactam diretamente a categoria e a sociedade.

Diante de um cenário em que a violência contra mulheres persiste, inclusive em espaços que deveriam proteger e formar, encontros como esse passam a ser indispensáveis. Fortalecer a prevenção, o enfrentamento e a rede de apoio é uma medida urgente para preservar vidas.